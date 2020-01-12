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В Киеве 12 января около трех часов ночи на бульваре Дружбы Народов, 3 автомобиль Honda Jazz врезался в бетонный столб, перевернулся и сразу загорелся. В салоне находились 5 человек: водитель автомобиля погиб, четверо пассажиров получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

«Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли 4-м пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей», — отметили в ГСЧС.

Через 20 минут после аварии спасатели потушили автомобиль. Из него с помощью гидравлического инструмента извлекли зажатое тело водителя. Его передали полицейским. Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства ДТП.
ForUm

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