Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

«Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли 4-м пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей», — отметили в ГСЧС.

Через 20 минут после аварии спасатели потушили автомобиль. Из него с помощью гидравлического инструмента извлекли зажатое тело водителя. Его передали полицейским. Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства ДТП.