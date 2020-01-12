Правоохранительные органы в пределах открытых производств прекратили деятельность 631 нелегальной автозаправочной станции, еще 76 АЗС - демонтировали добровольно.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что прокуратура совместно с правоохранителями начали 343 уголовных производства в отношении противоправной деятельности нелегальных АЗС.

Напомним, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 грн за кубометр, которая будет действовать на протяжении всего отопительного сезона.

В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составила 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).