За сутки, 11 января, вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия у Красногоровки и Песков.

С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из миномета калибра 82-мм противник выпустил 7 мин по позиции украинских защитников вблизи с Новотошковского.

За текущие сутки потерь с украинской стороны нет.