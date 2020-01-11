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Микроавтобус с гражданами Украины попал в Орловской области РФ в аварию. В результате ДТП трое человек погибло, еще трое находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщает ТАСС.

«На 400-м км автодороги «Крым» водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил 7 пассажиров – граждан Украины, в условиях снегопада выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Megane. Вследствие ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли. Водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени», – говорится в сообщении.

Сейчас все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники дорожного патруля.

Как уточнили в управления МВД РФ по Орловской области, среди пострадавших есть 17-летний подросток, вместе с остальными его доставили в Кромскую центральную районную больницу. 

В пресс-службе правительства Орловской области сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Три человека находятся в тяжелом состоянии, три - в состоянии средней тяжести. Тяжелые пока останутся в Кромской ЦРБ. Трех в состоянии средней тяжести переведут в орловскую областную клиническую больницу», - сказал собеседник агентства.
ForUm

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