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В субботу, 11 января, около 07:00 под Киевом в городе Борисполь произошло смертельное ДТП. Полицейский автомобиль Renault Doker сбил мужчину. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте, сообщает Информатор.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что ДТП произошло по адресу улица Киевский шлях, 125. Мужчина стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода. Именно там и произошел наезд.

От полученных травм мужчина погиб. За рулем был сотрудник одного из подразделений полиции. На месте работают соответствующие службы. Личность погибшего установлена. Все подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям.
ForUm

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