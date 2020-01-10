также в разделеЭкономика
Нафтогаз увеличил сумму претензий к РФ 18
В Нафтогазе назвали стоимость украинской ГТС 27
Бизнес-омбудсмен: Экономика Украины может догнать Польшу за 15 лет 17
Оператор ГТС сообщил, сколько Украина заработает на транзите газа 46
В МВФ назвали причины повышении курса гривни 76
За год в Украину ввезли более 408 тысяч подержанных авто 19
Всемирный банк прогнозирует ускорение роста ВВП Украины до 3,7% 13
Бывшие топ-менеджеры Приватбанка подали в суд на государство 35
Коболев: Никаких договоренностей о прямых поставках газа из РФ нет 20
В Харькове в колонии предотвратили бунт 73
Оператор ГТС рассказал, сколько Украина потеряет из-за запуска «Турецкого потока» 43
В Нацбанке не видят угроз падения гривни 27
В 2019 году налоговые поступления в госбюджет выросли на 17% 20
Международные резервы Украины достигли семилетнего максимума 56
Коболев: $2,9 миллиарда от Газпрома не потратят без обсуждения с Кабмином 21
В Нафтогазе прогнозируют снижение цены на газ 31
Украина обновила исторический рекорд импорта бананов 22
Итальянский лоукостер Ernest Airlines отменил часть рейсов из Украины 37

За 2019 год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов - это на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГТС Максим Нефедов.

«Существенно больше было только один раз, в 2008-м, году пикового кредитования, огромного импорта из России и без оккупации и анексации территорий (18,1 млрд долларов)», - отметил он.

«При этом таможня сейчас (даже в начале реформы) работает существенно эффективнее, чем в 2008 при «крепких предшественниках» - налоговая нагрузка на доллар импорта возросла с 24 до 27 центов, на кг импорта - с 20 до 21 цента», - подчеркнул он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги