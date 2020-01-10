Черновицко-Буковинская епархия Украинской Православной Церкви запустила новый проект «Приходы, которые не существуют», первым участником которого стала религиозная община канонической Церкви в селе Михальча Черновицкой области.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, видеопоздравление прихожан и настоятеля общины с Рождеством Христовым опубликовали на странице епархии в Facebook.

«Начинаем новый проект "Приходы, которые не существуют". Вас, дорогие читатели, приветствуют люди, которые юридически перестали существовать как приход. Этот молодой и активный священник, эти дети, родители и бабушки – реальные православные верующие села Михальча на Буковине – согласно с государственными документами, уже давно испарились», – отмечается в сообщении.

Также в епархии напомнили, что с момента, когда бывший глава Черновицкой ОГА Михаил Павлюк своим распоряжением назначил новым руководителем прихода местного учителя географии, изменил название прихода и принудительно перевел его в ПЦУ, прошло уже 10 месяцев. Вот уже 334 дня верующие УПЦ круглосуточно стоят на защите своего храма, а судебные дела о судьбе прихода бесконечно затягиваются.

«Этих верных Господу людей не замечают государственные чиновники и избранный всенародно Президент, но хорошо видит Богомладенец Иисус, видят все те, кто не имеют духовной слепоты. Христос рождается! Еще и еще раз слушайте Славу Рожденному, от этих счастливых "несуществующих" людей!» – заключили на странице епархии.