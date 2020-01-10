В больнице умер раненный ночью военнослужащий Николай Довженко, сообщается на странице в Facebook 28-й отдельной механизированной бригады.

«С сожалением сообщаем, что сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий. Около 23:00 противник открыл огонь из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень скончался в больнице. Николаю было 23 года», - говорится в сообщении.

В сводке ООС сообщалось о 6 обстрелах за сутки, одном погибшем и одном раненом военном.