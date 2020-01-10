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9 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Невельского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

рядом с Песками - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Красногоровки - из стрелкового оружия.

Также из станковых автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по позициям ВСУ близ населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

С начала суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников рядом у Марьинки.  

Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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