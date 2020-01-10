В течение 2019 году в Украине появилось три новые политические партии. Это политические партии «Блок Владимира Сальдо», «Партия черновчан» и «Демократична сокира», сообщили ForUm’у в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

По данным Министерства юстиции партия «Блок Владимира Сальдо» была зарегистрирована 3 апреля 2019 года. Руководящие органы партии находятся в Херсоне. председатель партии – Ирина Хруник. «Партия черновчан» была зарегистрирована 9 апреля 2019. Местонахождение - Черновцы. Председатель партии – Ольга Мартынюк. Политическая партия «Демократична сокира» зарегистрирована 21 мая в Киеве. Председатель партии – Игорь Щедрин.

Таким образом в последние годы существенно снизились темпы регистрации новых политических партий.

Так, в 2019 году было зарегистрировано 3 новые партии, 2018 - 1, 2017 – 3. Зато в 2016 было зарегистрировано сразу 42 новые партии, 2015 – 78, 2014 – 36.

«КИУ отмечает тенденцию продолжения регистрации так называемых региональных партий. Кроме «Партии черновчан», в Украине действуют такие политические силы как «Политическая партия «За Одесчину», «Наш дом - Одесса», ПО «Черкасчане», «Партия винничан», «Киевская община», «Белая Церковь вместе», «Херсонцы» и др. При этом в соответствии с законом все политические партии имеют всеукраинский статус, однако на практике часто сосредотачивают деятельность в одном городе или области. Также продолжаются манипуляции с названиями партий. Более 10 партий все еще используют в своем названии слово «блок», хотя блоки уже в течение значительного времени не предусмотрены избирательным законодательством», - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Всего в Украине по состоянию на 1 января 2020 зарегистрировано 349 политических партий, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

При этом участие в выборах принимает лишь незначительное количество партий. Так, на последних парламентских выборах избирательные списки кандидатов выдвинули всего 21 политическая сила.