В лондонском Музее мадам Тюссо убрали из экспозиции восковые фигуры британского принца Гарри и его жены Меган Маркл, поскольку они выразили намерение сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Metro.

«Фигуры принца Гарри и Меган были убраны из экспозиции, посвященной британской семье, в лондонском Музее мадам Тюссо. Причиной этого стало недавнее заявление этой пары о том, что она отходит от полномочий старших членов королевской семьи», - говорится в сообщении.

Решение Гарри и Меган - герцога и герцогини Сассекских - сложить с себя эти королевские полномочия спровоцировано стремлением к финансовой независимости от британского двора и желанием проводить одинаковое количество времени в Великобритании и Северной Америке. Сообщается, что этот неожиданный шаг со стороны Гарри и Меган стал неприятным сюрпризом для британской королевы.

В Музее мадам Тюссо отметили, что, хотя фигуры Гарри и Меган из королевской экспозиции уберут, они останутся «очень важным экспонатом», поскольку в последнее время являются «одними из самых популярных среди посетителей фигур».

Напомним, принц Гарри и его супруга герцогиня Меган Маркл приняли решение сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.