Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, организованного спецслужбами РФ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники СБУ установили, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующих обстоятельств. Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

«Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан», - заявили в ведомстве.

Контрразведчики и следователи СБУ с задействованием бойцов ЦСО «А» задержали злоумышленника со взрывчаткой в ​​доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Операция проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.