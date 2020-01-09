В Киеве с 11 января дорожает проезд в отдельных частных маршрутных микроавтобусах.

Соответствующие объявления находятся, в частности, в маршрутных такси 240 и 241, которые курсируют на Лесном массиве, сообщает Укринформ.

«С 11 января стоимость проезда составит 6 грн», - говорится в объявлениях.

В то же время, причины подорожания в объявлении не указаны, а водители на такие вопросы не отвечают.

Сегодня проезд в этих маршрутных такси стоит 5 грн.

Протяженность маршрута №241 составляет 3,86 км, маршрута №240 - 5,46 км.

Для сравнения: в маршрутном такси №590, протяженность маршрута которого составляет 20,7 км, проезд стоит 7 грн.