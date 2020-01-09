также в разделеРелигия
На Херсонщине почтили память чудотворной иконы Божией Матери «Трех радостей» 3
В трех Лаврах Украины состоятся фестивали колядок 6
В Сербии тысячи верующих совершили молитвенное шествие в защиту прав православных Черногории 6
В Ровеньках на Рождество состоялся 20-й крестный ход верующих УПЦ 18
На Волыни в ДТП погиб священник УПЦ, у которого осталось 6 детей 7
«Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»: дорога школьников к святыням Киева и Почаева – фоторепортаж 20
Дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре 21
Более 10 млн зрителей встретили Рождество за просмотром богослужений 16
Митрополит Антоний рассказал, как происходит встреча родившегося в мир Христа в жизни каждого верующего 12
Сергей Сивохо отметил, что акция «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» объединяет Украину 56
Патриарх Кирилл сказал, что Церковь успешно прошла через испытания, связанные с церковным кризисом в Украине 23
Дети из Донбасса приняли участие в богослужениях в Почаевской Лавре - «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» 45
Митрополит Онуфрий молился о погибших в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном 48
Сивохо заявил, что Церковь может выступить посредником в решении конфликта на Донбассе 22
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране 19
Впервые за 5 лет украинские телеканалы покажут поздравления из собора УПЦ в Донецке 45
Православные сегодня отмечают Собор Пресвятой Богородицы 84
Верующие УПЦ на Рождество поздравили многодетные семьи и детей, больных раком 18

На Ровенщине 8 января абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик молился в монастырях и храмах Украинской Православной Церкви, встретился со спортсменами и молодежью.  

Фото: Свято-Георгиевское подворье

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, боксер прибыл в Ровно в академию боевых искусств «LEGION», где юные спортсмены имели возможность задать вопросы чемпиону. В своих ответах Александр Усик неоднократно упоминал о Боге в своей жизни и о молитве.

«Перед тем, как выходить на ринг, я сажусь, беру молитвослов, зажигаю свечку... У меня есть такой дорожный набор православного человека - крест, молитвослов, иконы. Я сажусь и просто читаю (молитвы - Ред.). Перед боем идет какая-то возня, приходят, проверяют что-то..., я их не слышу...» - рассказал спортсмен.

Александр Усик объяснил, что «побеждает лишь тот, кто борется с трудностями, своими страстями земными, как трудно ему это не дается».

Он рассказал, что молитва в его жизни занимает важное место.

«Я сегодня ехал к вам, стал, помолился: "Господи, дай сил на сегодня". Я это каждый день Ему говорю, перед каждым начинанием, тренировкой... Я читаю краткую молитву и говорю: "Дай сил на то, что я буду делать". И после тренировки говорю: "Спасибо за то, что Ты дал мне на это силы"», - отметил боксер.

После встречи с молодыми спортсменами и прессой Александр Усик посетил Свято-Георгиевское подворье в Ровно и Межирицкий Свято-Троицкий мужской монастырь. Насельники и прихожане встречали спортсмена колядками.

Свое путешествие Ровенщиной абсолютный чемпион мира завершил участием в вечернем богослужении в Свято-Воскресенском храме Острога, которое возглавил епископ Дубенский Пимен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги