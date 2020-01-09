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Офис генерального прокурора поручил Нацполиции расследовать катастрофу самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», разбившегося накануне в Иране.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины», - сказали в пресс-службе.

Как сообщал ForUm, 8 января Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.
ForUm

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