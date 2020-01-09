Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что версия о сбивании украинского самолета ракетой с зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства является одной из тех, которые рассматривают украинские специалисты, присланные в Иран.

Также украинские специалисты будут проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета компании «Международные авиалинии Украины», который потерпел крушение 8 января в Иране. Иранские следователи заявили, что борт загорелся еще в воздухе.

Президент США Дональд Трамп завил о сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Однако пять источников в западных спецслужбах опровергли версию сбивания ракетой украинского самолета.

Канада хочет участвовать в расследовании катастрофы Boeing в Тегеране.

Президент Владимир Зеленский призвал воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий катастрофы.

9 января 2020 объявлено днем ​​траура в связи с трагедией.

Президент России Владимир Путин без объявления в очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет.

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал видео с российскими спецназовцами, которое прославляет «силу православного духа».

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, организованного спецслужбами РФ.