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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что версия о сбивании украинского самолета ракетой с зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства является одной из тех, которые рассматривают украинские специалисты, присланные в Иран.

Также украинские специалисты будут проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета компании «Международные авиалинии Украины», который потерпел крушение 8 января в Иране. Иранские следователи заявили, что борт загорелся еще в воздухе.

Президент США Дональд Трамп завил о сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Однако пять источников в западных спецслужбах опровергли версию сбивания ракетой украинского самолета.

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