Украинские специалисты будут проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета компании «Международные авиалинии Украины», который потерпел крушение 8 января в Иране. Об этом заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, сообщает пресс-служба МВД.

Он отметил, что причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна.

«Согласно компетенции, осуществление и участие в проведении технического расследования на территории других государств, в которых произошли авиационные происшествия с гражданскими воздушными силами Украины, возложена на Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Бюро может привлекать к работе, в случае необходимости, другие государственные и правоохранительные органы. В связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины в соответствии с решением Офиса генерального прокурора Украины по факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено следователям Национальной полиции Украины», - сказал Шевченко.

По его словам, правоохранительные органы Украины могут это делать в нормах ч.2 ст. 4 Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно: «Уголовное процессуальное законодательство Украины применяется также при осуществлении производства по уголовным преступлениям, совершенным на территории дипломатического представительства или консульского учреждения Украины за рубежом, на воздушном, морском или речном судне, находящимся за пределами Украины под флагом или с опознавательным знаком Украины, если это судно приписано к порту, расположенному в Украине». Такие же уголовные производства могут начать и в других странах, чьи граждане погибли.

«Это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших. А потом легально приобщить их к международному следствию», – подчеркнул Шевченко.

Кроме этого, по его словам, украинская сторона будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета. В случае, если иранская сторона допустит наших следователей и экспертов к обломкам самолета.

Сейчас в правительственную группу вошли следователи Национальной полиции и эксперты-криминалисты МВД Украины (проектирования, производства и испытания летательных аппаратов).

Работа украинских следователей НПУ и экспертов может заключаться в следующем:

На территории Ирана:

• непосредственное вовлечение наших специалистов (криминалистов, биологов-генетиков, судебно-медицинских экспертов) к проведению процессуальных действий с целью получения вещественных доказательств с возможным (при необходимости) последующим их исследованием на территории Украины.

• консультативная миссия по проведению осмотра места трагедии, организация проведения лабораторных исследований, обмен генетической информацией (в отношении близких родственников погибших) с целью проведения дальнейшей идентификации.

На территории Украины:

• проведение следственных действий по проверке технических характеристик борта, процедуры закупки и сервисного обслуживания, состояния экипажа, количества часов налета, проведение инструктажей, а также другие следственные действия, назначенные процессуальным руководителем.

• организация отбора биологических образцов у близких родственников (отец, мать, дети, родные братья и сестры) и установление их генетических признаков для дальнейшего сравнительного исследования с целью идентификации. Сравнительное исследование может быть проведено как в лабораториях Украины, так и Ирана.

Информация о генетических признаках близких родственников может быть передана в электронном виде и международном формате компетентным органам, которые будут расследовать трагедию.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

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Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем ​​траура в связи катастрофой пассажирского самолета.