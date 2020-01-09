Пять источников в западных спецслужбах опровергли версию сбивания ракетой украинского самолета, который 8 января потерпел крушение в Иране. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство «Рейтер».

Речь идет о трех американских, одном европейском и одном канадском источнике, которые просили не называть их, пишет агентство.

По их словам, такая первая оценка западных разведок: они считают, что причиной катастрофы была техническая неисправность, а не сбивание зенитной ракетой.

Канадский источник также добавил, что есть свидетельства того, что один из двигателей самолета перегрелся.

Эти заявления были высказаны еще до того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что версия о сбивания украинского самолета в Иране ракетой с зенитно-ракетного комплекса «Тор» российского производства является одной из тех, которые рассматривают украинские специалисты, присланные в Иран.

«Это одна из версий, которые мы рассматриваем. Версий мы имеем семь – четыре в открытом доступе, три версии является пока закрытыми», - сказал он в интервью Радио Свобода.

В соцсетях переопубликовывает фотографии предмета, похожего на главную часть ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор», в которой размещается устройство наведения. При этом утверждают, что этот предмет был найден на месте аварии украинского самолета. Но проверить, где и когда были сделаны фотографии, пока не удалось. ЗРК «Тор» производили в СССР, а ныне производят в России; российская пресса пишет, что почти три десятка таких комплексов Россия продала Ирану в 2000-х годах.

В Иране вскоре после катастрофы пресс-служба Министерства транспорта заявила, что у самолета перед падением загорелся один из двигателей. Также в предыдущем отчете Организации гражданской авиации Ирана, обнародованном 9 января, со ссылкой на очевидцев на земле и в другом самолете, который летел рядом, говорится, что самолет горел перед тем, как разбился: его двигатель горел, когда самолет еще был в воздухе.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем ​​траура в связи катастрофой пассажирского самолета.