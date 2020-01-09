Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал видео с российскими спецназовцами, которое прославляет «силу православного духа»
Видео появилось на странице Ломаченко в Instagram.
В ролике говорится о «силе православного духа». В видео с логотипом российского YouTube-канала «Корсунская пустынь» в кадре фигурируют российские спецназовцы.
В комментариях к видео некоторые подписчики уже раскритиковали спортсмена.
Видео опубликовано в черно-белых тонах. До этого ролик также вышел на канале «Корсунской пустыни» в YouTube, но в цвете. Таким образом, на форме военных стал заметен флаг РФ.
«Корсунская пустынь» - это монастырь Русской православной церкви в Орловской области.
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