также в разделеПроисшествия
Данилов: Рассматривается версия поражения «Боинга» ракетой ЗРК «Тор» 34
Украина проверит, не были ли нарушены нормы безопасности на борту PS752 12
В Украине от осложнений гриппа умерла женщина 21
Иранские следователи: Украинский самолет загорелся еще в воздухе 53
В Борисполе чиновницу подстрелили из арбалета 130
Боевики 5 раз нарушили режим тишины, ранены 3 военных 14
Украинские специалисты прибыли в Иран 40
Жертвами катастрофы PS752 стали 25 несовершеннолетних 35
США готовы помочь Украине в связи с крушением самолета в Иране 54
В Boeing прокомментировали авиакатастрофу украинского самолета 103
Президент Ирана прокомментировал катастрофу украинского самолета 87
В Иране заявили, что пилот самолета МАУ не имел связи с диспетчером 68
Закарпатец на дискотеке облил латвийца бензином и поджег его 41
Зеленский: Наш приоритет - установление ответственных за катастрофу PS752 42
Черные ящики с PS752 расшифруют в Иране 35
Украина отправит в Иран поисково-спасательную группу 44
В Никополе столкнулись два авто и автобус, есть жертвы 21
Киевлянка «заминировала» улицу во Львове 17

Сегодня, 9 января, около 2:30 в селе Бартатов Городокского района Львовской области на автодороге Львов-Шегини в результате столкновения микроавтобуса с седельным тягачом погибли три человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, 46-летний житель Ивано-Франковской, находясь за рулем микроавтобуса «Фольксваген», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с седельным тягачом «Мерседес» под управлением 30-летнего иностранца.

В результате столкновения на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса - 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается.

Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской, с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Водитель транспортного средства «Фольксваген» получил травмы и госпитализирован в больницу. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится досудебное расследование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги