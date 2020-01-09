Сегодня, 9 января, около 2:30 в селе Бартатов Городокского района Львовской области на автодороге Львов-Шегини в результате столкновения микроавтобуса с седельным тягачом погибли три человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, 46-летний житель Ивано-Франковской, находясь за рулем микроавтобуса «Фольксваген», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с седельным тягачом «Мерседес» под управлением 30-летнего иностранца.

В результате столкновения на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса - 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается.

Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской, с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Водитель транспортного средства «Фольксваген» получил травмы и госпитализирован в больницу. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится досудебное расследование.