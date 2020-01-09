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В Волынской области в Нововолынске 8 января в ДТП погиб клирик Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Виталий Ковальчук, который нес послушание в Свято-Успенском Низкиничском мужском монастыре.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии и интернет-издании «Радар», ДТП произошло на проспекте Победы города Нововолынска. Водитель авто был трезвым, предполагают, что он кого-то пропускал или пытался объехать. Дорога была скользкой, что и привело к ДТП.

До принятия священнического сана протоиерей Виталий Ковальчук работал хирургом в Нововолынской больнице. У него осталось шестеро детей.

Чин погребения погибшего священнослужителя совершат 10 января.
ForUm

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