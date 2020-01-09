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За минувшие сутки, 8 января, вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;

неподалеку Новоалександровки - из стрелкового оружия;

у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Вчера, 8 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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