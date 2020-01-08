В результате обстрела американских баз Ираном, который произошел в ночь на 8 января, никто не пострадал. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, передает 112 Украина.

По словам Трампа, пострадавших нет. Все американские солдаты – в безопасности, а военным базам причинен минимальный ущерб.

«Как кажется, Иран отступил, что является хорошей стороной для всех вовлеченных сторон и очень хорошей вещью для мира», - отметил президент США.

Также Трамп подчеркнул, что американские военные готовы к любому дальнейшему сценарию событий.

Напомним, в ночь на 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.