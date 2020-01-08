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Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинским воздержаться от посещения этой страны в связи с обострением там ситуации с безопасностью, сообщает пресс-служба дипучреждения.

«Украинцам, которые уже находятся в Ираке, Иракском Курдистане и т.д. рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей», – говорится в сообщении.

Напомним, две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.
ForUm

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