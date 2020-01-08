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В селе Долгое Иршавского района во время конфликта в диско-баре местный житель облил бензином мужчину и поджег его, сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.

Сегодня, 8 января, около 5:00, иршавские правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационное отделение с ожогами лица и рук доставлен 25-летний гражданин  Латвии.

Как выяснили правоохранители, травмы житель Риги получил в диско-баре в селе Долгое. В то время иностранец гостил у родственников, местных жителей.

В развлекательном заведении между иностранцем и 23-летним жителем села возник конфликт. Вскоре после ссоры местный житель облил мужчину из бутылки с жидкостью, вероятно, бензином, и поджег. После этого убежал. В результате, пострадавший получил телесные повреждения обеих рук, ожоги туловища, лица и дыхательных путей. Сейчас латвиец находится в реанимационном отделении Иршавской районной больницы.

Жителя села, подозреваемого в совершении преступления, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела, причины конфликта и опрашивают свидетелей.
ForUm

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