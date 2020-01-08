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Полицейские задержали киевлянку, которая сделала ложное сообщение о заминировании улицы во Львове.

Как сообщает пресс-служба облполиции, 7 января в 21:17 на оперативную линию 102 поступило анонимное сообщение о том, что улица Лукьяна Кобылицы во Львове заминирована.

На месте происшествия работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, а также специалисты других служб. Правоохранители обследовали территорию - взрывоопасных предметов обнаружено не было.

«Проведенными мероприятиями патрульные полицейские установили лицо, предоставившее заведомо ложное сообщение о заминировании. Это 29-летняя жительница Киева, которая в этот день во Львове праздновала свой день рождения. Она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет злоумышленницы меру пресечения», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Злоумышленницы грозит до шести лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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