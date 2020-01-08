7 января вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
Все два обстрела зафиксированы недалеко от населенного пункта Васильевка в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Вчера, 7 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.
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