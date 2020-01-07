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В давке во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане погибли более полсотни человек, еще свыше 200 пострадали, сообщает агентство ISNA во вторник, 7 января.

«Количество погибших в этом происшествии превышает 50 человек, большинство из них – мужчины», - сообщил глава организации судебной медицины провинции Керман Аббас Амиян.

Из-за давки похороны Сулеймани отложили.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.
ForUm

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