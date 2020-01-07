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В одном из общежитий Одессы во время бытового конфликта мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали три человека.

Об этом заявили в полиции Одесской области.

Там отметили, что трое жителей общежития употребляли алкоголь. Впоследствии к ним присоединился четвертый, с которым у них время от времени возникали бытовые конфликты.

«Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку на кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся», — говорится в сообщении.

Трое пострадавших с многочисленными осколочными ранениями госпитализировали.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого, чтобы задержать. Решается вопрос о квалификации события.
ForUm

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