Германия и Словакия намерены вывести свои войска из Ирака, Чехия решила иначе.

Об этом пишет чешский портал IDnes.

Так, Германия перебросит часть своих войск из Ирака в Иорданию и Кувейт по соображениям безопасности. Министерство обороны Германии сообщило о своих планах в понедельник ночью. В составе контингента НАТО в Ираке служат 120 немецких солдат.

В свою очередь Словакия готовится возвратить домой семерых своих солдат, работавших в Ираке в рамках учебной миссии НАТО. Этого требует спикер парламента и председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко. Впрочем, премьер-министр Питер Пеллегрини заявил, что решение по этому поводу будет принято после консультаций с союзниками.

Зато в чешском Минобороны уже заявили, что чешские солдаты остаются в Ираке.

«Чешские солдаты остаются на месте в районе операции. Они находятся на базах, где принимаются соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности», — заявил директор департамента коммуникации Министерства обороны Ян Пейшек.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.