также в разделеМир
Похороны Сулеймани: число погибших в давке превысило 50 10
Путин встретился с Асадом в Сирии 14
Новоизбранный австрийский парламент принял присягу 12
США перебрасывают бомбардировщики B-52 ближе к Ирану 156
На похоронах Сулеймани 40 человек погибли, 200 пострадали 77
Болтон готов дать показания по делу об импичменте Трампа 19
США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки в ООН 10
Против Вайнштейна выдвинули новые обвинения 17
ЕС проведет экстренную встречу глав МИД по Ираку 14
30 человек стали жертвами теракта в Нигерии 10
SpaceX запустила ракету с 60 спутниками 18
В Пентагоне опровергли возможность атак на культурные объекты в Иране 14
США готовят санкции против Ирака 25
РФ возобновила поставки нефти в Беларусь 26
Оппозиция вновь провозгласила Гуайдо главой парламента Венесуэлы 31
Палата представителей США хочет ограничить военные полномочия Трампа 30
Иран анонсировал военный ответ на убийство Сулеймани 66
Трамп пригрозил Ираку «невиданными ранее санкциями» 107

Германия и Словакия намерены вывести свои войска из Ирака, Чехия решила иначе.

Об этом пишет чешский портал IDnes.

Так, Германия перебросит часть своих войск из Ирака в Иорданию и Кувейт по соображениям безопасности. Министерство обороны Германии сообщило о своих планах в понедельник ночью. В составе контингента НАТО в Ираке служат 120 немецких солдат.

В свою очередь Словакия готовится возвратить домой семерых своих солдат, работавших в Ираке в рамках учебной миссии НАТО. Этого требует спикер парламента и председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко. Впрочем, премьер-министр Питер Пеллегрини заявил, что решение по этому поводу будет принято после консультаций с союзниками.

Зато в чешском Минобороны уже заявили, что чешские солдаты остаются в Ираке.

«Чешские солдаты остаются на месте в районе операции. Они находятся на базах, где принимаются соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности», — заявил директор департамента коммуникации Министерства обороны Ян Пейшек.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
49
Теги