также в разделеМир
В Беларуси заявили о готовности привлечь РФ к обеспечению безопасности страны 10
«Белавиа» перестанет пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена 19
Поляки задержали группу мигрантов, прорвавших белорусскую границу 57
Во Франции не считают, что Россия причастна к миграционным войнам 19
Инфляция в США ускорилась до максимума за 30 лет 24
Правительство Чехии подало в отставку 20
В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу 46
РФ возобновила чартеры в Египет после 6-летней паузы 12
Чешские сенаторы решили не лишать Земана полномочий 10
Российские бомбардировщики будут патрулировать белорусскую границу 90
Польша потребует запрета на полеты для авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Беларусь 25
Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью 79
Польша опасается вооруженной эскалации конфликта на белорусской границе 17
В Беларуси обвинили поляков в применении силы против мигрантов 28
Сингапур больше не будет бесплатно лечить непривитых от COVID-19 15
ЕС отменил упрощенную выдачу виз белорусским чиновникам 9
Размещение в Беларуси двух военных объектов РФ продлили на 25 лет 15
В РФ задержали человека, выдававшего себя за шамана Габышева 12

Самолеты «Иракских авиалиний» более не будут совершать полеты в Минск, подтвердили нидерландским журналистам в Европейской комиссии.

«Иракские авиалинии» не возобновят полеты в Минск», - сообщил со ссылкой на Европейскую комиссию журналист нидерландского издания «Финансьеле дагблад».

Оно также напомнил о мерах, которые приняли и «Турецкие авиалинии», передает Интерфакс-Украина.

Ранее в пятницу Управление гражданской авиации Турции сообщило: «Из-за проблемы нелегального пересечения границы между Европейским союзом и Беларусью принято решение, что гражданам Ирака, Сирии и Йемена, которые хотят путешествовать в Беларусь из аэропортов Турции, до дальнейших распоряжений не разрешено приобретать билеты и проходить на посадку».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги