Самолеты «Иракских авиалиний» более не будут совершать полеты в Минск, подтвердили нидерландским журналистам в Европейской комиссии.
«Иракские авиалинии» не возобновят полеты в Минск», - сообщил со ссылкой на Европейскую комиссию журналист нидерландского издания «Финансьеле дагблад».
Оно также напомнил о мерах, которые приняли и «Турецкие авиалинии», передает Интерфакс-Украина.
Ранее в пятницу Управление гражданской авиации Турции сообщило: «Из-за проблемы нелегального пересечения границы между Европейским союзом и Беларусью принято решение, что гражданам Ирака, Сирии и Йемена, которые хотят путешествовать в Беларусь из аэропортов Турции, до дальнейших распоряжений не разрешено приобретать билеты и проходить на посадку».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время