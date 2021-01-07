Судебные органы Ирака заявили, что в четверг был выдан ордер на арест уходящего президента Дональда Трампа в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.



Ордер на арест был выдан по обвинению в умышленном убийстве, которое влечет за собой смертную казнь в случае осуждения. Вряд ли это будет осуществлено, но символично в последние дни президентства Трампа, сообщает УНИАН со ссылкой на AP.

Отметим, что это не первый ордер на арест Трампа. Ранее Иран выдал ордер на арест американского президента, и более того - попросил Интерпол помочь в задержании. В Тегеране заявили, что Трамп и еще три десятка политических и военных представителей США приняли участие в убийстве генерала Касема Сулеймани в начале прошлого года. Дональда Трампа, который оказался во главе списка, Тегеран обещает преследовать даже по завершении президентской каденции.



