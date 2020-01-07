Дипломат Владимир Ельченко официально стал новым послом Украины в США.
Официальная церемония прошла в Овальном кабинете Белого дома, где Ельченко вручил президенту США Дональду Трампу верительные грамоты.
«Это честь для меня представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, которые всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство будет расти на пользу обеим нациям», — заявил Ельченко.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время