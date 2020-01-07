также в разделеПолитика
Помпео обсудил по телефону с Зеленским свой визит в Украину 19
Киба: В 2019 году изменилась расстановка сил среди украинских олигархов 152
Зеленский встретился с еще одним оманским чиновником 44
Медведчук: Для снижения тарифов на ЖКУ реально ничего не сделано 25
Офис президента подтвердил, что Зеленский отправился в Оман 108
Организаторы отменили выступление Хакамады в Киеве 40
Куракин: Только Медведчуку удавалось возвращать людей без всяких «нормандских саммитов» 20
Правденко: Действия Медведчука приведут к реальным результатам во благо Украины 28
Французское СМИ: Медведчук – один из немногих политиков, которые могут приблизить завершение конфликта в Украине 104
Украинцы обсуждают новогоднее поздравление Зеленского 217
«Прямой» и «5 канал» показали поздравления Порошенко вместо Зеленского 361
В Украине перестала действовать депутатская неприкосновенность 128
Европейские СМИ: Предложенный Медведчуком межпарламентский диалог в «нормандском формате» принесет мир в Украину 99
Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом, обменом и газовым контрактом 145
Зеленский: Контракт на транзит газа подписан на 5 лет 25
Украина пока не будет подавать новые иски против РФ в ЕСПЧ 44
Макрон и Меркель прокомментировали обмен пленными 21
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, потерь нет 14

 

Дипломат Владимир Ельченко официально стал новым послом Украины в США.

Официальная церемония прошла в Овальном кабинете Белого дома, где Ельченко вручил президенту США Дональду Трампу верительные грамоты.

«Это честь для меня представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, которые всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство будет расти на пользу обеим нациям», — заявил Ельченко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги