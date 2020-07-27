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Назначение отставного генерала Кита Дейтона новым послом США в Украине может произойти до президентских выборов в США в ноябре. Процесс его утверждения затянулся из-за корректировки графика работы Сената.

Об этом сказал в интервью РБК-Украина посол Украины в США Владимир Ельченко.

Посол заявил, что слышал о его кандидатуре лишь положительные отзывы, и «нет никакого сомнения, что она будет утверждена, как только Сенат соберется».

«Но из-за пандемии график работы Конгресса поломан, они несколько месяцев были на карантине. Иногда они собираются, но у них множество насущных медицинских и экономических вопросов», - отметил Ельченко, добавив, что до ноябрьских выборов кандидатуру Дейтона, скорее всего, утвердят.

Кит Дейтон - генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.

 
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