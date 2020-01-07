Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области 22 установки залпового огня Град, которые должны были быть отведены согласно Минским договоренностям.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

«Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода», — заявили в пресс-центре ООС.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ 1 января зафиксировали на оккупированном Донбассе не отведенную реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Также в местах хранения вооружения боевиков не хватает 13 танков.