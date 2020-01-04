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Наблюдатели ОБСЕ 1 января зафиксировали на оккупированном Донбассе не отведенную реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Также в местах хранения вооружения боевиков не хватает 13 танков.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Так, «Град» зафиксировали у населенного пункта Новоамвросиевское, что в 56 километрах к востоку от Донецка. Эта установка размещена с нарушением линий отвода.

Также отмечается, что по состоянию на 1 января в постоянном месте хранении вооружения в неподконтрольном районе Донецкой области до сих пор не хватает 13 танков — четырех Т-64 и девяти Т-72.

Кроме этого, 2 января в окрестностях оккупированного Луганска боевики стреляли в сторону беспилотника ОБСЕ.
ForUm

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