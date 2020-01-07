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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым и пожелал всем вкусной кутьи. Поздравление главы государства опубликовано на его официальных страницах в Сети.

«Колядку колоколов», написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем 150 вариациях. Так украинский «Щедрик» дарит рождественский дух по всему миру.

Это дух надежды, добра, ожидания чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю.

Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье!

Всем вкусной кутьи!

Христос рождается! Славим Его!» – говорится в поздравлении президента.

Напомним, сегодня христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников в году.

Сегодняшнее Рождество празднуют церкви, использующие в своем летоисчислении юлианский календарь. В частности, Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Российская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь.
ForUm

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