Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым и пожелал всем вкусной кутьи. Поздравление главы государства опубликовано на его официальных страницах в Сети.
«Колядку колоколов», написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем 150 вариациях. Так украинский «Щедрик» дарит рождественский дух по всему миру.
Это дух надежды, добра, ожидания чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю.
Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье!
Всем вкусной кутьи!
Христос рождается! Славим Его!» – говорится в поздравлении президента.
Напомним, сегодня христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников в году.
Сегодняшнее Рождество празднуют церкви, использующие в своем летоисчислении юлианский календарь. В частности, Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Российская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь.
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