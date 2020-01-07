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Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским перенос своего визита в Украину.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственного департамента США.

«Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и Госсекретарь поблагодарил за осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде», — говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора Госсекретарь также отметил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Госсекретарь США Майкл Помпео отложил поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за ситуации в столице Ирака Багдаде, где 31 декабря несколько тысяч протестующих атаковали посольство США. В ответ США уничтожили в аэропорту Багдада иранского генерала.
ForUm

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