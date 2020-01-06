В Словакии в Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев, сообщает 112 Украина со ссылкой на HNonline.

На автотрассе D1 под Спишски-Штвртоком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус.

По предварительной информации, как отмечает портал, на месте ДТП пострадали двое людей. На момент аварии в транспортных средствах была 41 человек.

В то же время сообщество «Специальный контроль» в Facebook сообщает, что в аварии возле словацкого города Попрад на автодороге D1 пострадали 10 человек, среди них и пятеро украинцев.

Отмечается, что двух пострадавших украинцев доставили в клинику. У них незначительные травмы. Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги во Львовскую обл. Причиной ДТП стала непогода на автотрассе D1.