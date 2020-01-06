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Заместитель главы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщает Белта.

«Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан». По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», - сказал Сизов 4 января.

Относительно условий поставки нефти из РФ заместитель главы «Белнефтехима» отметил, что они определяются в результате переговорного процесса.

Накануне концерн заявил об оформлении документов на первую партию российской нефти, закупаемой по цене без премии поставщика.

В компании «Транснефть» сообщили, что получили заявку на прокачку 133 тысяч тонн нефти в Беларусь. «Белнефтехим» отметил, что новая партия нефти и старые запасы сырья позволят обеспечить работу обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

6 января пресс-служба концерна «Белнефтехим» в заявила, что поставки нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» возобновлены, на предприятие с вечера 4 января поступило 26,5 тысяч тонн сырья.

Напомним, ранее Россия перестала поставлять нефть в Беларусь из-за отсутствия контрактов.
ForUm

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