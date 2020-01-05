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В Волынской области во время дорожно-транспортного происшествия погибли двое людей и еще пять получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило 5 января в 07:08. Авария произошла на автодороге М19 Ковель-Доманово, где столкнулись два легковых автомобиля Ford Transit и Volkswagen Т4.

В результате ДТП пять человек получили травмы различных степеней тяжести. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали водителя автомобиля Volkswagen Т4, который был зажат конструкциями деформированного транспортного средства.

«Трое пострадавших госпитализированы каретами скорой помощи в больницу, двое человек погибли на месте ДТП», - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове по Салтовскому шоссе вечером в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие по вине пьяного водителя, который пытался скрыться с места происшествия.
ForUm

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