Компания Белнефтехим оформляет документы с российской компанией на поставку первой партии нефти после прекращения поставок.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Беларусь будет закупать нефть в России без премии поставщикам. Ранее эта премия составляла 10 долларов за тонну нефти и добавлялась к стоимости поставки.
Ранее Беларусь предлагала отказаться от премии поставщикам, российская сторона была с этим не согласна.
Напомним, что ранее Россия перестала поставлять нефть в Беларусь из-за отсутствия контрактов.
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