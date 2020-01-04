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Компания Белнефтехим оформляет документы с российской компанией на поставку первой партии нефти после прекращения поставок.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Первая партия вместе с накопленными ресурсами должна обеспечить непрерывную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

Беларусь будет закупать нефть в России без премии поставщикам. Ранее эта премия составляла 10 долларов за тонну нефти и добавлялась к стоимости поставки.

Ранее Беларусь предлагала отказаться от премии поставщикам, российская сторона была с этим не согласна.

Напомним, что ранее Россия перестала поставлять нефть в Беларусь из-за отсутствия контрактов.
ForUm

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