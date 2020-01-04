Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, интенсивный прирост снега заметили в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, а также в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Напомним, в Украине 4 января ожидается туман и гололедица в некоторых областях.