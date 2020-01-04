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Спасатели предупреждают о возможных снежных лавинах в Карпатах из-за интенсивного увеличения снежного покрова.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, интенсивный прирост снега заметили в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, а также в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Напомним, в Украине 4 января ожидается туман и гололедица в некоторых областях.
ForUm

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