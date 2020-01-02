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1 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Все обстрелы позиций ВСУ зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Вчера, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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