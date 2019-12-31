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Епископский совет Черногории, который состоит из всех архиереев епархий Сербской Церкви, которая действует на территории страны, собрался на совместную молитву и совещание, после которого принял специальное заявление в связи с последними событиями в Черногории.

Фото: Православие.ру

Об этом сообщает Православие.ру.

«Епископский совет считает, что принятый на днях Закон о вероисповедании направлен против Православной Церкви, а именно Сербской Патриархии, которая в отличии от других религиозных объединений была намерено лишена возможности урегулировать свои отношения с государством при принятии закона.

Это подтверждают заявления высоких государственных функционеров и членов правящей партии, поведение депутатов этой партии в черногорском парламенте, а особенно отказ черногорских властей принять какое бы то ни было решение, предлагаемое Церковью», - отметили на православном портале.

В заявлении епископский совет отметил, что «принятие такого закона не служит честью и благословением ни тем, кто его предложил, ни тем кто голосовал за него и провозгласил его».

«На протяжении нескольких дней мы являемся свидетелями открытого ликования всех ненавистников Православной Церкви и озлобленных неочерногорских националистов, в основном засвидетельствованных безбожников, празднующих победу на Церковью Христовой», - подчеркнули в заявлении.

Архиереи призвали верующих народ не падать духом и возложить надежду на Бога.

«Все церковные общины наших епархий свободны, в духе христианского мира и братского согласия… молитвенно выражать свою позицию против угрозы фундаментальных прав и свобод верующих», - отмечается в заявлении.

Епископский совет Черногории призвал полицию, президента и премьера, не применять силу в отношении людей, мирно собирающихся для отстаивания своих прав.

«Напоминаем, что мы множество раз открыто говорили, что презрение к Православной Церкви, демонстрировавшееся последние почти двадцать лет, а особенно в процессе подготовки и принятия этого позорного законодательного акта, может привести к тяжелым последствиям для черногорского общества, нарушению мира и братского согласия», - подчеркнули в заявлении.

Как сообщалось ранее, члены Священного Синода РПЦ одобрили Патриаршее и Синодальное послание о ситуации Черногории, в котором выразили сочувствие и поддержку в связи с опасным развитием ситуации вокруг канонической Православной Церкви в стране.
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