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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба ОП, главы государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц  29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время.
ForUm

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