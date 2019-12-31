также в разделеМир
Бывшего премьера Хорватии осудили за взятку в миллионы долларов 12
Моравецкий: Путин неоднократно лгал о Польше 46
У следствия три версии крушения самолета в Казахстане 22
Передумал: Байден будет свидетельствовать по делу об импичменте 25
В ФРГ отменили более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников 18
После атаки талибов в Афганистане погибли 17 полицейских 64
Против интеграции с Россией: в Минске продолжаются протесты 191
Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы 59
Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа 54
2019 год стал рекордным по количеству массовых убийств в США 711
В Сомали произошел масштабный теракт, около 100 жертв 42
Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы в Казахстане 59
Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа 79
Китай успешно испытал ракету-носитель 28
Уточненные данные: В авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек 21
Черногорию охватили протесты из-за закона о религии 48
Песков – Эрдогану: Ливия стала пристанищем для наемников из многих стран мира 39
В Казахстане разбился самолет: погибли 15 человек 36

Веб-дизайнеры Google создали новый Doodle в канун Нового года.

На картинке изображен лягушонок Фрогги, который готовится к новогодним праздникам в любую погоду.

«В сегодняшнем Doodle лягушонок Фрогги, который поможет попасть в 2020 год!» - говорится в описании.

Отмечается, что лягушонок больше всего радуется приближению високосного 2020 года.

«Как только часы пробьют полночь, начинается новое десятилетие! Время, конечно, веселее, когда у тебя есть мухи ... Готовы прыгнуть? Счастливого Нового года!» - добавили авторы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги