Веб-дизайнеры Google создали новый Doodle в канун Нового года.
На картинке изображен лягушонок Фрогги, который готовится к новогодним праздникам в любую погоду.
«В сегодняшнем Doodle лягушонок Фрогги, который поможет попасть в 2020 год!» - говорится в описании.
Отмечается, что лягушонок больше всего радуется приближению високосного 2020 года.
«Как только часы пробьют полночь, начинается новое десятилетие! Время, конечно, веселее, когда у тебя есть мухи ... Готовы прыгнуть? Счастливого Нового года!» - добавили авторы.
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