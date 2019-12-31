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29 декабря в 18:00 в коридоре общего пользования в доме на улице Соборная в Ривном местные жители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что погибшим оказался владелец одной из квартир – 59-летний житель. По результатам осмотра судмедэкспертом, предварительной причиной смерти мужчины стали ножевые ранения в области шеи.

По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Из квартиры 41-летнего соседа погибшего правоохранители изъяли кухонный нож и одежду со следами крови. Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение и проверяют на причастность к совершенному преступлению.

В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ForUm

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