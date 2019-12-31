Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, Укрзализныця предложила 66846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление», - говорится в сообщении.

Напомним, для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзализныця назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненным маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха.