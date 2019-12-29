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На севере Афганистана в результате нападения талибов на отделение полиции погибли 17 полицейских.

Об этом сообщает ANSA.

«Не менее 17 афганских полицейских погибли минувшей ночью в результате нападения талибов на отделение полиции в районе Хваджа Бахаддин в провинции Такхар на севере страны», - говорится в сообщении.

Согласно сообщениям талибов, в результате нападения погиб 21 сотрудник полиции, в то время как представитель местной полиции заявил ANSA, что 17 полицейских погибли, а четверо были ранены в результате инцидента.

Это нападение произошло после вчерашнего нападения на блокпост в районе Сангин (Гельманд), в результате которого погибли 10 солдат афганской армии.
ForUm

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